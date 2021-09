Incêndio atingiu barracos na região central do Rio - Cleber Mendes/Agência O Dia

Incêndio atingiu barracos na região central do RioCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 23/09/2021 16:29 | Atualizado 23/09/2021 19:49

Rio - Cinco barracos foram atingidos por um incêndio próximo à linha do trem de Del Castilho, na Zona Norte do Rio, na Avenida Segal, nesta quinta-feira. Os quarteis do Méier e de Del Castilho foram acionados às 14h08 e as 15h47 já realizavam trabalho de rescaldo. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.

@OperacoesRio@legal_rj @Monit_SEG_BR @Informacoes_RJ @ComunidadesRJ@informe_rj@InformeRJO@alertario24hrs@Caosnorio1#rjtv

*URGENTE!

Um incêndio atinge vários barracos que ficam próximos a linha do trem, na Comunidade do Guarda, em Del Castilho.

Sem informações sobre Feridos pic.twitter.com/hpSyTRznTj — radardabrasil (@radardabrasil) September 23, 2021 Por conta das chamas a circulação de trens foi feita por apenas uma via entre Triagem e Del Castilho. Por conta das chamas a circulação de trens foi feita por apenas uma via entre Triagem e Del Castilho.