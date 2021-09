Prefeitura do Rio vai investir na requalificação urbana da Saara - Divulgação/ Prefeitura Rio

Publicado 23/09/2021 18:58

Rio - A Prefeitura do Rio informou que vai fazer a requalificação urbana do Polo Comercial da Saara e prevê melhorias em 190 mil m², na área da Praça da República, da Avenida Presidente Vargas, da Avenida Passos e da Rua da Constituição. O anúncio das intervenções foi feito pelo prefeito Eduardo Paes e pelo secretário municipal de Infraestrutura, Jorge Arraes, durante almoço com empresários da região nesta quinta-feira.



"A Saara precisa da reconstrução da sua infraestrutura, que é muito antiga. Tem que reconstruir a rede de esgoto e de drenagem, por exemplo, e há mudanças estéticas. Se ainda tem um lugar em que o pulmão ainda respira e o coração ainda bate de forma intensa é na Saara, que consegue sobreviver diante de tantas dificuldades como a pandemia", disse Paes.



A Saara vai ganhar nova drenagem, iluminação e calçamento. Nas ruas exclusivas para pedestres, como Alfândega, Senhor dos Passos e vias transversais, o piso será nivelado para proporcionar acessibilidade à população. Já a Rua Tomé de Souza ganhará uma praça linear arborizada e com bancos.



A Rua Buenos Aires receberá nova pavimentação, ordenamento das baias de estacionamento ao longo da via e esquinas em piso elevado, beneficiando a travessia dos pedestres. A Avenida Passos, que hoje recebe a maior parte dos veículos e ônibus que circulam pelo Centro, terá três pistas de rolamento, uma para BRS e duas de veículos, proporcionando calçadas mais largas que serão requalificadas e arborizadas. Ao todo, as intervenções preveem melhorias em cerca de 40 mil m² de vias.



O projeto está sendo finalizado pela Rio-Urbe para, em seguida, passar pelo processo licitatório de contratação da empresa responsável pela obra. "Como prioridade, temos a recuperação da infraestrutura dessa região. Estamos falando das redes de água, gás, telefonia, fibra. E, depois, a requalificação urbana com a proposta de uma organização diferente da que temos hoje aqui, com prioridade para o pedestre - destacou o secretário de Infraestrutura, Jorge Arraes, explicando como a obra, prevista para o ano que vem, vai ocorrer. – Ela será realizada em três etapas, para não provocar transtorno maior para o trânsito e o comércio local", ressaltou.

