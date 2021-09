Cariocas aproveitaram o primeiro fim de semana da primavera na praia do Leblon - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 25/09/2021 15:01

Rio - O primeiro fim de semana da primavera será de tempo instável e previsão de chuva no Rio. Segundo o Alerta Rio, áreas de instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera influenciarão o tempo no município neste sábado (25). O céu irá variar entre parcialmente nublado e nublado e há possibilidade de pancadas de chuva isoladas de intensidade moderada a partir da tarde.

Os ventos estarão moderados, podendo ser fortes nos períodos da tarde e noite deste sábado. Apesar da instabilidade, as temperaturas permanecerão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 15°C e máxima de 30°C.

A previsão para este domingo (26) é de sol com aumento de nuvens pela manhã, segundo o Climatempo. Há previsão de chuva fraca a moderada isolada durante a tarde e noite. A temperatura pode chegar a 32°C, com mínima de 17°C. Os ventos estarão fracos a moderados.

O tempo estabiliza na segunda-feira (27), sem previsão de chuva. O dia será de sol com algumas nuvens. Parecido com o dia anterior, a temperatura máxima será de 31°C e a mínima de 19ºC, de acordo com informações do Climatempo.

Na terça-feira (28), o tempo continua estável e sem possibilidade de chuvas, devido a redução na nebulosidade no Rio. O dia será um pouco mais quente que o dia anterior, com temperatura máxima de 34°C e mínima de 18°C.

O tempo instável volta na quarta-feira (29), com previsão de chuva fraca a moderada a partir da tarde. O dia será de sol com aumento de nuvens na parte da manhã. A temperatura máxima pode chegar a 31°C e a mínima a 19°C. Os ventos estarão moderados.