Corpo de Bombeiros faz a remoção do corpo de paraquedistaReprodução

Publicado 25/09/2021 17:04

Rio - Um paraquedista morreu após um salto malsucedido na tarde deste sábado, em Resende, no Norte Fluminense. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem foi identificado como Isaíde S. Junior, de 58 anos. Na imagem do acidente, é possível ver o carro da polícia isolando o local e uma ambulância para fazer a remoção.

A corporação informou que uma equipe do quartel local foi acionada às 13h16 para recolher o corpo, no aeroclube de Resende, no bairro Itauca. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.