Homem é preso suspeito de assaltar farmácia em Angra dos ReisDivulgação/Polícia Civil

Publicado 25/09/2021 17:14

Rio - Policiais da 160ª DP (Angra dos Reis) localizaram e prenderam em flagrante, na última sexta-feira (24), um homem suspeito de roubar uma farmácia na região da Japuíba, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Identificado como Gustavus Correa Ramos, ele também é suspeito de praticar vários outros roubos na mesma região usando uma réplica de arma.

Os agentes conseguiram localizar o homem após o crime ter sido divulgado nas redes sociais, mostrando toda a ação. O setor de inteligência da 160ª DP recebeu as informações de onde o assaltante poderia ser encontrado e a equipe começou uma busca para localizar e capturar o assaltante. Foi informado que um homem armado, com as características do assaltante, estava circulando na Estrada da Banqueta.

Ao chegarem no local informado, os policiais, com a ajuda de uma equipe da Polícia Militar, identificaram e prenderam Gustavus Correa. Com ele, foi apreendido uma réplica de pistola, sendo identificado por uma das vítimas na delegacia.