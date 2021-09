Samuel, William e Camilly - Reprodução

Publicado 25/09/2021 11:35 | Atualizado 25/09/2021 20:37

Rio - Um rapaz identificado como Samuel Vicente, de 18 anos, e seu pai, William Vasconcelos, de 38, morreram após serem baleados em uma ação do 41º BPM (Irajá), em Anchieta, na Zona Norte do Rio, na manhã deste sábado. A namorada de Samuel, Camily da Silva Polinário, de 18, e uma quarta vítima ainda não identificada também foram alvejadas. Todos foram socorridos ao Hospital Estadual Carlos Chagas, no bairro Marechal Hermes, mas Samuel e William não resistiram. As informações são do RJTV.

De acordo com a Polícia Militar, agentes foram atacados a tiros por criminosos armados enquanto estavam em patrulhamento pela Rua Alcobaça. Após cessar o confronto, a equipe diz ter encontrado três suspeitos feridos. A família nega a versão da PM e afirma que William havia buscado o filho e a nora em um baile no Chapadão e, na volta, eles foram baleados pela polícia.

Três criminosos são detidos em ação do #41BPM na rua Alcobaça, Anchieta. Foram apreendidas duas pistolas, um conversor para submetralhadora e drogas. #PMERJ #ServireProteger pic.twitter.com/pAqq8Lxzp2 — @pmerj (@PMERJ) September 25, 2021

Ainda segundo a PM, os policiais apreenderam duas pistolas, carregadores, munições, um conversor para submetralhadora, dois rádios comunicadores e drogas com os feridos. A ocorrência foi encaminhada para a 27ª DP (Vicente de Carvalho).