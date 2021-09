Niterói D’Or promove atividades gratuitas pelo Dia Mundial do Coração - Reprodução/Google

Publicado 25/09/2021 10:12

Rio - Para celebrar o Dia Mundial do Coração, na próxima quarta-feira (29), o Hospital Niterói D’Or vai oferecer, neste domingo (26), das 8h às 12h, atendimentos e serviços de saúde gratuitos, como aferição de pressão e cálculo do Índice de Massa Corporal, na praia de Icaraí, entre as ruas Lopes Trovão e Otávio Carneiro, no bairro de Icaraí, na Zona Sul de Niterói.

Serão montadas tendas com profissionais que também vão orientar sobre a importância de hábitos de vida saudáveis, como ter uma alimentação equilibrada. Quem for, ainda será convidado a participar de atividades físicas na areia da praia. A prática regular de atividades físicas ajuda na prevenção de doenças cardíacas, pois reduz a tensão arterial e o colesterol entre outros benefícios.

O diretor do Niterói D’Or, Ricardo Reis avalia que mais do que nunca é muito importante a união da sociedade em prol de campanhas de prevenção. Ele explica que a pandemia afastou muitos pacientes de consultas e exames regulares. Dados do Conselho Federal de Medicina (CFM) apontam para uma queda de 27 milhões de procedimentos de saúde que não são de emergência em 2020, como exames e consultas. Esses procedimentos não realizados podem significar milhões doenças que não foram diagnosticadas.

“No caso de doenças cardíacas, o risco é ainda maior, pois os sintomas, muitas vezes, são silenciosos. A pessoa só vai sentir alguma coisa, quando a doença já está em um estágio avançado”, alerta o diretor.

Ricardo explica que é fundamental que a população retome a rotina de ir ao médico regularmente, realize check-ups e exames preventivos periodicamente, bem como adote um estilo de vida saudável, que passa por uma alimentação equilibrada, que reduza o consumo de sal e açúcar, mas que inclua uma variedade de frutas e vegetais; pela prática de exercícios físicos e por ter um sono adequado.

“O ditado 'é melhor prevenir do que remediar' nunca se fez tão verdadeiro, pois a pandemia afetou a saúde de muitas pessoas e agora é preciso recuperar esse tempo”, avalia.