Saude - Prefeitura do Rio de Janeiro vacina adolescentes de 12 e 13 anos. Na foto, Tales de 13 anos, no ponto de vacinaçao no Palacio do Catete, no Catete, zona sul do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 25/09/2021 09:19

Rio - A campanha de imunização contra a Covid-19 continua neste sábado (25) e os pontos de vacinação na cidade de Rio recebem pessoas acima de 12 anos que ainda não se vacinaram. A imunização será no esquema de repescagem, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Há oportunidade para idosos acima de 84 anos que podem receber a dose extra para para reforçar a eficácia das duas primeiras etapas da imunização.

A SMS também irá vacinar pessoas a partir de 40 anos com alto grau de imunodepressão. Depois do próximo dia 29, todos com idades acima de 12 anos, pacientes imunodeprimidos, poderão ser imunizados.

A vacinação acontece em postos de saúde da família e em pontos extras montados pela Prefeitura do Rio para aumentar a imunização. O horário para vacinação é 8h até 17h, menos nos postos da ABBR, no Jardim Botânico, e Instituto Benjamin Constant, na Urca - ambos funcionam até meio-dia.