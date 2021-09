Carreta tomba na Avenida Brasil e provoca engarrafamento na altura de Parada de Lucas - Divulgação COR

Carreta tomba na Avenida Brasil e provoca engarrafamento na altura de Parada de LucasDivulgação COR

Publicado 25/09/2021 08:04 | Atualizado 25/09/2021 08:09

Rio - Uma carreta tombou na pista lateral da Avenida Brasil, na pista sentido Zona Oeste, na manhã deste sábado (25), na altura de Parada de Lucas. O acidente provocou o fechamento total da pista. As informações são do Centro de Informações Rio (COR).

Equipes da Prefeitura do Rio, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local. O trânsito foi desviado para a pista central. O veículo já foi destombado, mas o trânsito segue lento na região. O motorista sofreu ferimentos leves.

ATUALIZAÇÃO | AV. BRASIL: carreta destombada em Parada de Lucas. Comlurb e CET-Rio seguem atuando na pista lateral, sentido #zonaoeste, que continua totalmente fechada. Tráfego desviado para a pista central. No momento, o trânsito é intenso a lento no trecho. #viasexpressas pic.twitter.com/8JumEot3Hw — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) September 25, 2021