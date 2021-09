Acidente aconteceu na Avenida Dom Hélder Câmara, na altura do número 7900, em Piedade - Reprodução Google

Publicado 25/09/2021 09:48

Rio - Um acidente com dois ônibus na Avenida Dom Helder Câmara, na altura de Piedade, na Zona Norte do Rio, deixou duas pessoas com ferimentos leves na manhã deste sábado (25).

Bombeiros do quartel do Méier foram acionados e socorreram as vítimas. Um homem de 68 anos e uma mulher de 24 sofreram escoriações e foram socorridos para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. O estado de saúde deles é considerado leve.

Testemunhas relataram que o motorista de um dos coletivos perdeu a direção do veículo e bateu em um poste da rede de energia. Outro ônibus que vinha atrás se envolveu no acidente.

Por conta da colisão, o trânsito está complicado na região, segundo o Centro de Operações Rio.