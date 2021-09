Secretaria de Proteção Animal realiza campanha de adoção na Barra da Tijuca e no Largo do Machado - Marcelo Piu/Prefeitura do Rio

Publicado 25/09/2021 09:52

Rio - A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais dá prosseguimento à Campanha Municipal de Adoção, neste sábado (25), no Largo do Machado, na Zona Sul, e na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. O objetivo é conseguir um lar para cães e gatos que vivem na Fazenda Modelo.

No Largo do Machado, a campanha é organizada pelo Projeto Resgate dos Animais, sob coordenação da protetora Regina Helena de Oliveira. O evento será das 10h às 18h, com apoio da Comissão de Proteção Animal da OAB-RJ. Na Barra da Tijuca, será no Freeway, Avenida das Américas nº 2.000, na Kings Pets Boutique, loja 15, das 10h às 17h.

As campanhas de adoção contam com parcerias externas e o apoio de órgãos municipais. No primeiro sábado de outubro, de novembro e de dezembro o evento será em duas lojas da rede A Casa do Bicho, no Jardim Oceânico e no Recreio Shopping.

A Prefeitura do Rio está promovendo a campanha “Adote um Amigo”, um conjunto de ações promovidas pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA) e entidades parceiras para enfatizar a importância da adoção consciente e também valorizar a importância da proteção aos animais.

Os animais da campanha estão abrigados na Fazenda Modelo e em ONGs parceiras. Todos são vacinados, vermifugados e possuem identificação por microchip. Os animais adultos estão devidamente esterilizados.

Atualmente, a Fazenda Modelo conta com cerca de 950 animais e a maioria deles é vítima de maus tratos, violência, abandono ou foram resgatados em ações da SMPDA.

Também é possível realizar a adoção via Whatsapp, como mais uma opção de atendimento ao cidadão. O número do WhatsApp da Central 1746 é: (21) 3460-1746.