Por conta da possibilidade de fortes chuvas em algumas regiões, a distribuição será feita apenas por caminhões e vans - Divulgação/Governo do Estado do Rio

Publicado 09/10/2021 11:34 | Atualizado 09/10/2021 15:18

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) prossegue, neste sábado, com a distribuição de 245.700 doses de vacinas Pfizer em 86 municípios. Por conta da grande possibilidade de chuva forte em algumas regiões, as entregas serão feitas apenas por via terrestre.