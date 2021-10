Prédio abandonado dará espaço a nova unidade da Uerj em Vaz Lobo - Divulgação

Prédio abandonado dará espaço a nova unidade da Uerj em Vaz LoboDivulgação

Publicado 09/10/2021 12:59 | Atualizado 09/10/2021 15:15

Rio - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) ganhará um núcleo em Vaz Lobo, na Zona Norte do Rio. A nova unidade será construída no terreno onde fica o "esqueleto" do antigo prédio da Faculdade Nuno Lisboa, após o governo estadual publicar, na última sexta-feira (8), o decreto n°47.790, que declara o local de utilidade pública para desapropriação e interesse educacional.

O novo núcleo foi conquistado após a aprovação da lei n° 9363, de autoria do deputado Dionísio Lins (Progressista), em julho deste ano, que autorizava ao poder executivo implantar uma escola técnica no bairro de Vaz Lobo. O campus contará com diversas cadeiras de ensino para atender a região.

"Agora, moradores de Vaz Lobo, Madureira, Irajá e Vila da Penha poderão ter a oportunidade de disputar uma vaga no mercado de trabalho com mais capacidade; além de contribuir com o reaquecimento da economia e do comércio local com a geração de novos empregos", explicou o deputado Dionísio Lins.

Com a nova sede, a Uerj vai oferecer cursos de graduação ainda a serem definidos pelas unidades acadêmicas, bem como resolver antigos problemas de limitação do espaço físico existentes no lugar. A intenção é aprofundar a vocação extensionista com as comunidades de Vaz Lobo, Madureira, Oswaldo Cruz, Campinho e toda a região do entorno.



"Com o projeto, a nossa Universidade renova o seu compromisso de expansão no território do Município e do Estado do Rio de Janeiro, se aproximando da população fluminense no oferecimento de serviços públicos. Afinal, a Uerj muda a vida das pessoas", afirma o reitor Ricardo Lodi.