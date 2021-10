Espaço revitalizado no Buraco do Padre, no Engenho Novo - Cléber Mendes/Agência O Dia

Espaço revitalizado no Buraco do Padre, no Engenho NovoCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 09/10/2021 14:02

Rio - A Subprefeitura da Zona Norte vai realizar, na manhã deste domingo, no Buraco do Padre, a Festa das Crianças, em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado todo dia 12 de outubro. Ponto de passagem para veículos e pedestres entre as ruas Silva Freire e 24 de Maio, no Engenho Novo, o Buraco do Padre foi transformado em um espaço cultural e de lazer da Zona Norte carioca e recebe mensalmente eventos e manifestações culturais.