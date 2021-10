Trânsito intenso na BR-040, sentido Juiz de Fora, em Duque de Caxias - Divulgação/Concer

Rio - Os motoristas que deixaram para viajar e aproveitar o feriadão de Nossa Senhora Aparecida, na manhã deste sábado (9), encontraram o trânsito com lentidão nas principais vias de acesso às estradas no Rio. Na Rodovia Presidente Dutra, há retenção na pista sentido Rio-São Paulo, enquanto na Ponte Rio-Niterói, o sentido Niterói está com lentidão do Mocanguê até o pedágio.

A Ecoponte, concessionária da Ponte Rio-Niterói, prevê que cerca de 664 mil veículos passem pela via de quinta-feira (7) até a próxima quarta-feira (13). Na volta do feriado em direção ao Rio, 147 mil veículos devem passar pela rodovia entre terça e quarta-feira.

Por volta das 11h40, o motorista leva cerca de 11 minutos para atravessar a Ponte Rio-Niterói, sentido Rio, sem sinais de congestionamento. Já no sentido Niterói, o tempo aumenta para 20 minutos.

Dutra

A Rodovia Presidente Dutra apresenta pontos de lentidão neste sábado. Segundo a CCR Via Dutra, a pista sentido Rio-SP está com tráfego lento na pista Expressa, na altura de São João de Meriti, do km 171 ao km final 172.

De acordo com o monitoramento da CCR Via Dutra, na altura de Nova Iguaçu e Belford Roxo, às 11h45, há novos pontos de lentidão na via também na pista Expressa, sentido São Paulo.

Neste sábado, das 7h às 19h, a previsão é que 6.440 veículos passem na via por hora. Na terça-feira (12), das 10h às 22h, é esperado cerca de 6.977 veículos por hora.

Via Lagos

A concessionária responsável pela Via Lagos, CCR Via Lagos, informou que a RJ-124 apresenta tráfego normal, neste sábado, na pista sentido Região dos Lagos.

Para a empresa, a expectativa é que 165 mil veículos passem pela rodovia, até próxima quarta-feira (13). Os dias de maior fluxo na ida para a Costa do Sol serão neste sábado (10), quando são esperados 33 mil veículos.

BR-101

Segundo a concessionária Arteris Fluminense, responsável pela BR -101, um acidente aconteceu, na manhã deste sábado, por volta das 11h, no km 306, em São Gonçalo, sentido Espírito Santo. A faixa esquerda ficou interditada. O tráfego fluiu com lentidão pela faixa direita da pista, causando 1 km de fila no trecho. Equipes da concessionária liberaram a faixa e o fluxo foi normalizado.

O fluxo segue intenso também do km 299 ao km 293, em Itaboraí, sentido Espírito Santo.

A previsão de tráfego, neste sábado (9), é de 87 mil veículos, com movimentação intensa nas primeiras horas da manhã. De acordo com a concessionária, durante o período de feriado é esperada a passagem de mais de 405 mil veículos, ao longo do trecho concedido, entre Niterói e a divisa RJ/ES, em Campos dos Goytacazes.

Linha Vermelha

Na Linha Vermelha, segundo o Centro de Operações do Rio (COR), o trânsito segue com retenção, no sentido Centro, altura do Caju. O tráfego está congestionado, no sentido Baixada Fluminense, entre o Fundão e o acesso para a BR-040 (reflexos de obra que acontece na via, sentido Petrópolis, na altura de Caxias).

De acordo com informações do COR, até o dia 31 de outubro, para revitalização da iluminação, a Linha Vermelha terá interdição de uma faixa, nos dois sentidos, do km 2,5 ao km 14,5, de domingo à quinta, das 21h às 5h; às sextas-feiras, das 22h às 6h; e aos sábados, das 21h às 6h.

BR-040

A concessionária da BR-040, Concer, informou que o trânsito está intenso, com via marginal parcialmente interditada na altura do km 122, sentido Juiz de Fora, em Duque de Caxias, devido à obra emergencial realizada em conjunto com a prefeitura e Cedae. O tráfego também é intenso também na serra de Petrópolis, com visibilidade parcial e pistas molhadas.