Absorventes serão doados para escola municipal no LemeArquivo Pessoal

Publicado 09/10/2021 12:28 | Atualizado 09/10/2021 13:18

Rio - Uma ação beneficente está mobilizando cariocas, neste sábado (9), com o intuito de arrecadar absorventes para mulheres de comunidades na Zona Sul do Rio. A ideia dos organizadores é beneficiar moradoras dos morros Chapéu Mangueira e Babilônia, no Leme. Em menos de seis horas de divulgação, a campanha já arrecadou cerca de R$ 2 mil e cerca de 500 pacotes de absorventes. Durante a noite, haverá venda de caldo verde. O dinheiro será todo revertido para compra de mais pacotes.

A iniciativa é do advogado José Carlos Nunes dos Santos, que representa Sindicato dos Técnicos de Enfermagem do município do Rio, que defende a importância do acesso ao item de higiene feminina. O material arrecadado será distribuído pela Escola Municipal São Tomás de Aquino, no Leme.

"Lá na escola eles já distribuem os absorventes para as meninas, só que com essa pandemia, eles tiveram dificuldades e não conseguiram manter a oferta. Agora com a retomada das aulas, decidimos promover esse caldo beneficente para ajudar nessa retomada", comentou José Carlos Nunes dos Santos, advogado do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem do município do Rio.

O advogado falou ainda sobre a decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, que vetou um artigo de projeto de lei que previa a distribuição gratuita de absorventes para estudantes de baixa renda de escolas públicas e pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade extrema

"O veto do presidente é ruim para as meninas de modo geral. Sou morador de comunidade, então sei qual é a situação de quem precisa. Isso representa mais uma atitude desumana desse presidente", pontuou.

O evento será fechado para convidados para evitar risco de aglomeração, mas terá transmissão ao vivo pelo Instagram das 19h às 22h.