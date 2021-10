Agentes do programa BRT Seguro apreendem um adolescente de 17 anos que furtou cabos da estação Vila Sapê - Divulgação/ SEOP

Publicado 09/10/2021 14:00

Rio - Agentes do programa BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública do Rio, apreenderam um adolescente de 17 anos na madrugada deste sábado por furto de cabos na estação Vila Sapê, no corredor TransCarioca, Zona Oeste. No momento do flagrante, a pouco metros da estação, o jovem queimava os fios de cobre furtados.



Uma equipe de fiscalização realizava uma ronda pela região, quando foi informada do crime pelo Centro de Controle Operacional do BRT (CCO). Os agentes se dirigiram ao local da ocorrência, localizaram e levaram o adolescente para a 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado como furto.

O BRT Rio informou que estação Vila Sapê precisou ficar fechada por conta do furto de cabos, mas já retornou a operação.

Desde o início da atuação do programa BRT Seguro, entre os dias 1º de junho e 2 de outubro, foram feitas 29 prisões por diversos crimes, como roubos, furtos, depredação, importunação sexual, porte de drogas, entre outros. Ao todo, 54 pessoas já foram conduzidas para delegacias durante o patrulhamento de rotina, flagrantes de crimes e em atendimento a denúncias recebidas do Centro de Controle Operacional (CCO) do BRT que monitora as estações.