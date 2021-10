PRF prende em flagrante jovem de 22 anos poucos minutos após tentativa de assalto no Aterro do Flamengo - Divulgação/PRF

Publicado 09/10/2021 15:08

Rio - Um jovem de 22 anos, que usou uma arma falsa para assaltar um casal foi preso, na manhã deste sábado, no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio. De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsáveis pela captura do suspeito, uma equipe viu o casal pedindo socorro na região. Ele não teve o nome divulgado.



O casal, homem de 34 anos e mulher de 26 anos, informou que havia sofrido uma tentativa de assalto por um homem armado com arma e que receberam ordem para sair do veículo. No entanto, quando o jovem visualizou a viatura da PRF o assalto foi frustrado e o individuo saiu em fuga pela calçada.

A equipe fez o acompanhamento e conseguiu prender o jovem minutos depois do ocorrido. O suspeito teria jogado a arma usado no crime próximo ao local do assalto e informou que se tratava de um simulacro. Segundo os agentes, que encontraram a arma falsa, o uso de simulacro de arma configura grave ameaça de roubo, sendo classificado como roubo.



O homem e a arma falsa foram encaminhados à 12ª (Copacabana), onde o caso foi registrado.