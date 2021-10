Trecho de acesso para a Ponte Rio-Niterói - Divulgação

Publicado 08/10/2021 16:27

Rio - Motoristas estão aproveitando o período da tarde desta sexta-feira, véspera de feriadão de Nossa Senhora Aparecida, para pegar as principais vias de saída do Rio com fluxo menos intenso. Na ponte Rio-Niterói, às 19h, o tempo de travessia sentido Niterói era de mais de 40 minutos, com lentidão da Reta do Cais até a Praça do Pedágio.

Mais cedo, a lentidão se devia a um ônibus que enguiçou e ocupou uma faixa da via, na altura da grande reta. Equipes da concessionária Ecoponte retiraram o veículo por volta das 15h40, mas os pontos de retenção continuaram e se ampliaram com o aumento do fluxo de carros na saída do Rio. Estima-se que 84 mil veículos seguirão para Niterói e cidades da Região dos Lagos ainda nesta sexta-feira.



A previsão da concessionária para o feriadão todo é que cerca de 664 mil veículos passem pela Ponte Rio-Niterói de quinta-feira (7) até a próxima quarta-feira (13). Na volta do feriado em direção ao Rio, 147 mil veículos passarão pela rodovia terça e quarta-feira.

Acompanhe ao vivo o tráfego na Ponte Rio-Niterói:

Via Lagos

De acordo com o serviço de monitoramento da CCR Via Lagos, a estrada para a Região dos Lagos do Rio se encontra, nesta tarde, com fluxo normal de veículos. No entanto, a concessionária estima que o fluxo ficará intenso ao longo das próximas horas, já que cerca de 30 veículos passará pela estrada. A expectativa é que 165 mil veículos passem pela rodovia, entre hoje e a próxima quarta-feira (13). Os dias de maior fluxo na ida para a Costa do Sol serão nesta sexta-feira e sábado (10), quando são esperados 33 mil veículos por dia.

BR-101

Trecho sob a concessão da Arteris Fluminense Divulgação

A previsão é que a partir das 16h desta sexta-feira a BR-101 deverá receber 94 mil veículos, com maior concentração no segmento de 60 quilômetros entre as cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá e Rio Bonito. No sábado (9), a previsão de tráfego é de 87 mil veículos, com movimentação intensa nas primeiras horas da manhã.

De acordo com a concessionária, durante o período de feriado é esperada a passagem de mais de 405 mil veículos, ao longo do trecho concedido, entre Niterói e a divisa RJ/ES, em Campos dos Goytacazes.

Dutra

Na Rodovia Presidente Dutra, motoristas começaram a encontrar instabilidade na pista durante a tarde e a condição se estendeu até a noite. No sentido São Paulo, o tráfego estava lento na pista Expressa por volta das 19h, no trecho que vai de Jardim América até Coelho da Rocha. De acordo com a concessionária, devem deixar o Rio de Janeiro pela via Dutra em torno de 414 mil veículos, entre a 00h de sexta-feira e a 00h de sábado (9).



Na sexta-feira, das 9h às 22h, a previsão é de 5.696 veículos por hora. No sábado, das 7h às 19h, a previsão é de 6.440 veículos por hora. Na volta, é esperado, na terça-feira (12), das 10h às 22h, cerca de 6.977 veículos por hora.

A CCR Dutra vai fazer uma operação especial de atendimento das equipes operacionais. Para auxiliar os usuários durante a viagem, a via Dutra será inspecionada por mais de cem viaturas e 500 profissionais. Entre eles, médicos, agentes de atendimento pré-hospitalar e equipes de emergência, que estarão 24 horas à disposição dos usuários, em regime de revezamento, distribuídos em 11 bases operacionais e em locais estratégicos ao longo da via Dutra.

Haverá, ainda, reforço operacional nas praças de pedágio e realização de operação papa-filas, quando necessário, que consiste na venda de cupons nas filas das cabines.



Linha Vermelha

Por volta das 15h30, motorista já começaram a enfrentar lentidão no trânsito. A CET Rio registrou congestionamento no sentido Centro, no trecho entre o Fundão e o Caju. No sentido Baixada, há ponto de lentidão na altura do aeroporto. Atualizado às 16h.

LINHA VERMELHA | Congestionamento no sentido Centro, no trecho entre o Fundão e o Caju. No sentido Baixada, há ponto de lentidão na altura do aeroporto.#viasexpressas pic.twitter.com/T68wpGuvIT — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 8, 2021

BR-040

O trânsito é intenso, na tarde desta sexta-feira, na Baixada Fluminense, sentido Serra, com lentidão no acesso da Avenida Brasil e Linha Vermelha para a BR-040 em razão de uma obra emergencial que a prefeitura de Duque de Caxias e a Cedae realizam às margens do km 122, na pista lateral da rodovia. Na Serra, trânsito intenso na pista de subida, com visibilidade parcial em alguns trechos devido à neblina.

No feriado de Nossa Senhora Aparecida, a Concer disse que vai manter o monitoramento das condições da BR-040 em tempo integral, com equipes reforçadas para eventuais atendimentos mecânicos e médicos durante o período, além da inspeção presencial das pistas pelos inspetores de tráfego.



A restrição ao tráfego de caminhões e carretas com três eixos ou mais que vigora na pista de subida da Serra de Petrópolis por determinação da ANTT e fiscalização da PRF ocorre nessa sexta-feira e segunda-feira (véspera de feriado), das 16h às 22h, e no sábado, das 8h às 14h. O usuário deve evitar trafegar pelo trecho após o término da restrição, quando muitos veículos de carga sobem a serra ao mesmo tempo, causando lentidão ao tráfego.

Rodoviária Novo Rio

Na Rodoviária do Rio, a previsão de movimentação é bastante intensa, com a estimativa de 175.500 mil passageiros durante o ferido, demanda maior em relação ao último feriado de 7 de setembro. Segundo as estatísticas da concessionária que administra o local, a maior circulação de pessoas ocorrerá nesta sexta-feira, com 20.300 mil embarcando principalmente para as regiões turísticas do estado do Rio, além das cidades de São Paulo, Minais Gerais e Distrito Federal.

Operação da PRF nas rodovias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também se prepara para um grande aumento na circulação de veículos nas vias, e já começa nesta sexta-feira a operação Nossa Senhora Aparecida 2021, que se estenderá até terça-feira. Com foco na diminuição de acidentes, a ação acontecerá simultaneamente em todas as regiões do país.



De acordo com a corporação, durante os feriados há um aumento relevante do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais, fatores que contribuem para o aumento da violência no trânsito, podendo provocar elevação na quantidade de acidentes graves, feridos e mortos.

