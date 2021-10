Rodoviária do Rio estima que deverá receber 175.500 mil passageiros durante feriado de Nossa Senhora Aparecida - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Rio - Com a chega do feriado de Nossa Senhora Aparecida, na próxima terça-feira (12), o Rio já registra uma grande movimentação nas principais vias de saída da cidade, como a Ponte Rio-Niterói, a Avenida Brasil, Linha Vermelha e Via Dutra.

A previsão da concessionária Ecoponte é que cerca de 664 mil veículos passem pela Ponte Rio-Niterói até a próxima quarta-feira. O dia de maior movimento será nesta sexta-feira, quando cerca de 84 mil veículos seguirão para Niterói e cidades da Região dos Lagos. Na volta do feriado em direção ao Rio, 147 mil veículos passarão pela via terça e quarta-feira.

Na Rodoviária do Rio, a previsão de movimentação é bastante intensa, com a estimativa de 175.500 mil passageiros durante o ferido, demanda maior em relação ao último feriado de 7 de setembro. Segundo as estatísticas da concessionária que administra o local, a maior circulação de pessoas ocorrerá nesta sexta-feira, com 20.300 mil embarcando principalmente para as regiões turísticas do estado do Rio, além das cidades de São Paulo, Minais Gerais e Distrito Federal.

Ainda de acordo com a Rodoviária, até a próxima quarta-feira as 41 viações que operam as linhas intermunicipais e interestaduais estão programando 5.430 ônibus, destes 1.640 extras, para cobrir a demanda de passageiros a mais.

A curitibana Isabelle Malinoski, de 22 anos, aproveitou a manhã de sexta para embarcar para Búzios. Ela conta que se sente mais confiante em viajar após a imunização. "Eu acho que agora, com a vacinação, as coisas vão ficar bem tranquilas, me sinto super segura para viajar. As pessoas estão tomando bastante cuidado, está todo mundo de máscara aqui", revelou a estudante.

"Como os números da vacinação estão relativamente bons, a gente se sente mais confortável para viajar. É uma pena que o tempo não ajudou muito, essa frente fria deu uma azedada nos planos, mas de qualquer forma dá para sairmos de casa tranquilamente", afirmou o contador Cícero Pinheiro, 50 anos, que também aguardava para embarcar em direção ao município de Búzios.

As linhas 1, 2 e 3 do VLT Carioca terão funcionamento normal a partir deste sábado (09), até a próxima terça (12). Com operação das 6h à 12h, os intervalos vão variar de 10 a 20 minutos no período.

Operação da PRF nas rodovias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também se prepara para um grande aumento na circulação de veículos nas vias, e já começa nesta sexta-feira a operação Nossa Senhora Aparecida 2021, que se estenderá até terça-feira. Com foco na diminuição de acidentes, a ação acontecerá simultaneamente em todas as regiões do país.



De acordo com a corporação, durante os feriados há um aumento relevante do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais, fatores que contribuem para o aumento da violência no trânsito, podendo provocar elevação na quantidade de acidentes graves, feridos e mortos.

Será dada atenção especial as ações de combate a embriaguez ao volante, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples e o controle do excesso de velocidade. Além da ação do feriado, a PRF segue atuando com a Operação Égide, iniciada em 1º de outubro deste ano, que faz parte do planejamento da corporação na repressão ao crime nas rodovias federais.

Transportes públicos

Os transportes coletivos do Rio se preparam para receber os passageiros com um esquema especial de circulação para o feriado de Nossa Senhora Aparecida. O BRT vai operar nos horários de domingo e as Barcas vão operar com a grade de dias úteis na segunda-feira (11) e de domingos e feriados na terça (12). O MetrôRio também vai operar como nos dias úteis na véspera do feriado e com esquema de feriado no dia 12.



No corredor Transcarioca do BRT, a Linha 35 (Madureira x Alvorada - Parador) vai circular das 4h às 23h. A Linha 38 (Fundão x Alvorada - Parador) opera das 20h à 0h. Já às Linhas 42 A (Madureira x Galeão - Parador) e 46 (Penha x Alvorada - Expresso), rodam das 4h às 20h. Na Transolímpica, as Linhas 50 (Centro Olímpico x Jardim Oceânico - Parador) e 51 (Vila Militar X Recreio - Parador) circulam das 4h às 0h.

No corredor Transoeste, as linhas 10 (Santa Cruz x Alvorada - Expresso) e 17 (Santa Cruz x Campo Grande - Parador) operam das 4h à 0h. Das 4h às 20h e de 4h às 21h, operam as Linhas 12 (Pingo D'Água x Alvorada - Expresso) e 25 A (Mato Alto x Alvorada - Parador), respectivamente. Ainda no Transoeste, funcionam as linhas 22 (Alvorada x Jardim Oceânico - Parador) das 5h às 22h, e 11 (Santa Cruz x Alvorada - Parador) entre 21h e 0h.



Nas próximas segunda e terça-feira, a linha Arariboia das Barcas opera com a grade de domingo e feriados, com travessias de hora em hora, a partir das 5h30 e até às 21h. Na linha Paquetá, a circulação ocorre como em dias úteis no dia 11, com travessias das 4h às 23h10, e com a grade de feriados no dia 12 de outubro, das 4h às 23h30. Não haverá operação nos dias 11 e 12 na linha Cocotá. Nas linhas da Divisão Sul, que conectam Angra dos Reis e Mangaratiba à Ilha Grande, as barcas vão operar com a grade de dias úteis na segunda-feira e com grade de feriados no dia 12 de outubro. A grade completa com todos os horários pode ser acessada em www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas.



Na segunda-feira, o funcionamento do MetrôRio será o mesmo de dias úteis, das 5h à 0h, com transferência entre as linhas 1 e 2 nas estações do trecho compartilhado entre Botafogo e Central, e metrô na superfície das 5h às 23h30. Já na terça-feira, o metrô funcionará das 7h às 23h, como já acontece normalmente nos feriados. A transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação do Estácio. As linhas de ônibus do metrô na superfície Antero de Quental x Gávea e Botafogo x Gávea também vão operar em esquema de feriado, das 7h às 22h30, com seu trajeto normal.

