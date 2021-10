Brinquedos foram distribuídos de dentro do blindado da corporação que estava estacionado na Av. Dom Helder Câmara, no Jacaré, em frente à favela do Jacarezinho, na Zona Norte - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 08/10/2021 13:46 | Atualizado 08/10/2021 14:03

Rio - Uma ação solidária promovida pela Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) distribuiu brinquedos e sorrisos para crianças da comunidade do Jacarezinho, no Jacaré, Zona Norte, nesta sexta-feira. A iniciativa comemora o Dia das Crianças, que acontece na próxima terça-feira (12), e conclui uma semana de ações de combate a crimes contra crianças e adolescentes.

Do interior do veículo blindado, conhecido como 'caveirão', saíam os presentes para os pequenos da comunidade. O carro foi estacionado em frente à Cidade da Polícia, na Avenida Dom Helder Câmara, próximo à entrada da comunidade e as crianças que passavam pelo local eram presenteadas com brinquedos. A ação acontece cerca de cinco meses após a operação da Polícia Civil na comunidade terminar com 29 mortos, sendo um agente da corporação.

"Cada delegacia doou um pouco e a gente optou por hoje, para fechar a semana, fazer essa doação. É um pequeno gesto, um gesto simples, mas de coração, para mostrar que a polícia civil está do lado do bem, está do lado das crianças, está do lado do bem, das pessoas de bem", disse Felipe Curi, delegado diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada(DGPE).



Segundo ele, a iniciativa conclui uma semana de ações em comunidades que terminou com a prisão de 20 pessoas, envolvidas em crimes como pedofilia, abusadores, aliciadores e também com a apreensão de material escolar falsificado e alimentos impróprios para o consumo.

"Vamos sempre combater o mal, que são os criminosos que comandam essas comunidades. Queremos mostrar para essas crianças que essas lideranças não são exemplo", explicou o delegado.