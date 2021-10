Suspeito foi encontrado em Madureira - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Suspeito foi encontrado em MadureiraFoto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 08/10/2021 16:48 | Atualizado 08/10/2021 16:51

Rio - Um homem foi preso, nesta quinta-feira, por suspeita de homicídio em Muriqui, distrito de Mangaratiba. Miguel Catanho Mendes de Araújo, conhecido como De Luca, 22 anos, foi encontrado em Madureira, na Zona Norte do Rio. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio.

Nesta quinta-feira, o suspeito teria esfaqueado mais de dez vezes a vítima, que não teve chance de defesa e morreu no local. De Luca foi localizado na casa da mãe, que mora no bairro da Zona Norte do Rio. Ele possui histórico de agressão a facadas contra uma por causa da orientação sexual dela.

O caso foi registrado na 165ª DP (Mangaratiba), que investigou o crime e encontrou o suspeito um dia após o assassinato. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá preso, à disposição da Justiça