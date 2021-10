Jovem solto após ser preso por ter sido reconhecido através de uma foto 3x4 de quando tinha 14 anos - Reprodução/TV Globo

Publicado 08/10/2021 16:01 | Atualizado 08/10/2021 16:07

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) discute, nesta sexta-feira, a ilegalidade de prisões feitas apenas por reconhecimento fotográfico. O projeto de lei é de autoria do deputado estadual Flávio Serafini (Psol), que veda a utilização de fotos obtidas em redes sociais e de pessoas sem passagem pela polícia em álbuns de suspeitos nas delegacias. A lei tem por objetivo resguardar o princípio constitucional da presunção de inocência e o combate ao racismo institucional.

Durante um encontro nesta manhã entre deputados estaduais, representantes da Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria Pública, Movimento Negro Unificado e também vítimas de prisões injustas feitas por meio de reconhecimento fotográfico, foram sugeridas algumas recomendações, como por exemplo a criação de um protocolo unificado nacional com uso do reconhecimento por testemunha ocular e também a criação de um sistema nacional de prisões temporárias ou preventivas injustas.

Procurada pelo DIA, a Defensoria Pública informou que durante um estudo realizado pela pasta entre 2012 e 2020, o Rio de Janeiro foi o estado que apresentou o maior número de casos, com 46% das ocorrências. Além disso a pesquisa apontou que 86% das pessoas presas injustamente eram negras.

Um dos casos recentes é o do mototaxista Alexandre dos Reis Pereira Camargo, de 23 anos. Ele foi preso no dia 10 de agosto sob a acusação de tentativa de homicídio contra policiais durante troca de tiros no Morro da Providência, no Centro do Rio, em 9 de junho de 2020.

Alexandre foi detido enquanto renovava a habilitação em um posto do Detran em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. À época ele contou que nunca esteve na Providência.

Jeferson Pereira da Silva, de 29 anos. Outro caso que ficou conhecido no Rio foi o de, de 29 anos. O rapaz foi acusado de um roubo ocorrido em 2019 . Ele teria sido reconhecido através de uma foto 3x4 de quando tinha 14 anos. Após cinco dias preso, Jeferson conseguiu habeas corpus e finalmente pode voltar para casa.

"Rezei muito para que essa hora chegasse. Gostaria de agradecer também meu advogado que lutou por mim incansavelmente", disse o jovem, emocionado ao deixar a prisão.