Publicado 08/10/2021 09:17 | Atualizado 08/10/2021 09:24

No novo boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde apontou diminuição nas principais taxas de monitoramento da covid-19. Além dos casos confirmados, o número de óbitos semanais, que era de 400 no fim de agosto, caiu pela metade em outubro, assim como os atendimentos de síndrope gripal - casos suspeitos de covid-19 - na rede de urgência e emergência.

Número de casos confirmados caiu pela sexta semana seguida DIVULGAÇÃO

A Prefeitura colocou todos as regiões administrativas do Rio em amarelo na avaliação de risco (internação + óbito), pela terceira semana seguida. O amarelo, que significa patamar moderado, é o menos grave dos três indicadores - alto (laranja) e muito alto (vermelho).

Esta foi a primeira semana sem a coletiva de imprensa na apresentação do Boletim Epidemiológico. Com a diminuição no número de casos, a Prefeitura deixou de fazer as coletivas semanais com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, e com o prefeito Eduardo Paes.

Volta às aulas presenciais na rede municipal

A Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME) divulgou o cronograma de retorno às aulas no modelo 100% presenciais nas escolas municipais. A retomada das atividades nas 1.543 unidades de ensino, sem a necessidade de rodízio e distanciamento entre as carteiras, método adotado como forma de evitar a transmissão e contágio da covid-19, acontece no dia 18 de outubro, mas somente para alguns grupos de estudantes.

A volta às salas de aula no mesmo modelo adotado antes da pandemia ocorrerá em duas etapas. No dia de 18, voltam para as escolas municipais do Rio os alunos da pré-escola, do 1º, 2º, 5º e 9º anos, além dos estudantes do Programa Carioca 2, de aceleração do ensino, que contempla cerca de 4 mil crianças e adolescentes. Já no próximo dia 25, retornam às aulas totalmente presenciais o 3º, 4º, 6º, 7º e 8º anos do ensino fundamental, como também as crianças das creches, os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e das classes especiais. O uso de máscara para os profissionais e para os alunos ainda permanecerá obrigatório.