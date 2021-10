Preto Zezé é o presidente da Central Única das Favelas (CUFA) - Foto: Divulgação

Preto Zezé é o presidente da Central Única das Favelas (CUFA) Foto: Divulgação

Publicado 06/10/2021 17:25 | Atualizado 06/10/2021 17:26

Rio - O webinar "Um país chamado favela: cultura e soft power do Brasil" irá discutir, nesta quarta-feira, a influência e o impacto da cultura das favelas nas relações internacionais brasileiras. Presidente da Central Única das Favelas (CUFA), Preto Zezé será um dos convidados do evento.

Além dele, participam do evento o presidente do Instituto Locomotiva e autor do livro "Um país chamado favela", Renato Meirelles, e o Coordenador das Áreas de Ciências Humanas e Sociais e Ciências Naturais da Unesco, Fabio Eon. O Embaixador Marcos Azambuja, a Senior Fellow Evangelina Seiler e a Gerente de Projetos do CEBRI, Marianna Albuquerque recebem os convidados para o debate.

Promovido pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o CEBRI, o webinar acontecerá de forma gratuita nesta quinta-feira, a partir das 18h.

Serviço:

“Um país chamado favela: cultura e soft power do Brasil”

Data: 07/10 (quinta-feira)

Horário: 18h às 19h15