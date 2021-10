Principal ponto turístico da cidade, Cristo Redentor, ganha produto licenciado para aumentar renda financeira - Daniel Castelo Branco / Arquivo

Publicado 06/10/2021 16:23

Rio - A partir da próxima semana, turistas que frequentarem o Cristo Redentor terão mais uma novidade. A Cachaça Redentor, produto licenciado, será comercializada. O lançamento faz parte das ações em comemoração aos 90 anos de um dos principais pontos turístico da cidade do Rio.

A bebida alcoólica será produzida pela Cachaça 7 Engenhos, conhecida pelos frequentadores dos bares cariocas, do grupo Engenho São Miguel, localizado em Quissamã, no Norte Fluminense.

O objetivo é estender as principais fontes de renda do Santuário, que nesta quarta-feira (6) anunciou uma parceria com a rede de joalherias HStern, que oferecerá uma coleção de pingentes com a imagem do Cristo.

Outra novidade é a água mineral do Cristo, que está sendo desenvolvida em parceria com empresas do ramo na Região Serrana do Rio.

"Também queremos trazer para nosso lado os fabricantes de produtos não licenciados, tornando os itens oficiais. Trata-se de uma forma de combater a pirataria, como acontece com vendedores de toalhas, cangas e canecas", explicou o Padre Omar, Reitor do Santuário Cristo Redentor, em entrevista ao portal Metrópoles.