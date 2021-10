Irmãs feridas em confronto recebem alta no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo - Divulgação/Arquivo

Publicado 06/10/2021 17:00

Rio - As irmãs Izabela Marins Futuozo, 8, e Caroline Marins Futuozo, 15, feridas durante um confronto entre policiais do 7º BPM (São Gonçalo) e traficantes da comunidade do Jóquei , em São Gonçalo, receberam alta na noite da última terça-feira (5), horas depois do conflito, no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). O pai das meninas, Thiago Fernando Furtuozo dos Santos, de 37 anos, baleado no ombro, segue internado na mesma unidade que as filhas foram levadas e seu estado de saúde é estável.

Izabela e Caroline foram atingidas por estilhaços de bala que bateram em um reboco de parede na tarde desta terça-feira (5). Segundo a Polícia Militar, os policiais foram atacados por criminosos durante patrulhamento no bairro Jóquei. Houve confronto na ação e quatro criminosos foram presos. Dois deles estavam feridos e também foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres. Na ocorrência, foram apreendidos um revólver, um simulacro de pistola e drogas. O caso foi registrado na 73ªDP (Neves).



Pouco depois, o batalhão foi informado sobre a entrada de três pessoas feridas na mesma unidade hospitalar. Uma equipe foi enviada ao local e recebeu informações preliminares de que as vítimas sofreram ferimentos leves após terem sido atingidas por fragmentos de concreto enquanto se protegiam de disparos de arma. O fato foi encaminhado à 74ªDP (Alcântara).

De acordo com um mapeamento realizado pelo Instituto Fogo Cruzado no mês de setembro , o Leste Metropolitano teve o maior número de baleados. Foram 68 tiroteios/disparos de arma de fogo na localidade. Uma média de dois por dia na região composta pelos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, Cachoeira de Macacu e Tanguá. No total, houve 286 tiroteios no Grande Rio. A Zona Norte e a Baixada Fluminense tiveram 78 e 68 casos no mês, respectivamente.Ainda de acordo com o mapeamento, sozinho, São Gonçalo foi o mais violento para a população. Embora tenha ficado atrás da cidade do Rio de Janeiro nos tiroteios – foram 150 registros no Rio e 48 em São Gonçalo -, o município teve 51 baleados no mês – 21 mortos e 30 feridos -, o que equivale a 81% do total de atingidos por bala em todo Leste Metropolitano.