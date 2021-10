Novo coronavírus - Reprodução

Novo coronavírusReprodução

Publicado 06/10/2021 17:15

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 1.295.429 casos confirmados e 66.741 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2 mil novos casos e 93 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,15%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.224.577 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 44,7%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 22,8%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 7 pessoas e a de enfermaria, 3.

Aulas presenciais

A data para o retorno pleno das aulas presenciais em todas as unidades de ensino públicas ou particulares, nos diferentes níveis de educação será anunciada ainda esta semana pela Secretaria Municipal de Educação (SME). A medida foi aprovada pelo Comitê Especial de Enfrentamento à covid-19 (CEEC) nesta terça-feira . Segundo a Prefeitura do Rio, 1.543 escolas irão receber os alunos nesta nova fase.

Renan Ferreirinha, secretário de Educação do município diz que o retorno pleno às salas de aula é uma vitória para o segmento. “Queremos garantir que nossos alunos estejam na escola, aprendendo bem, tendo uma alimentação adequada e recebendo acolhimento socioemocional”, afirmou o secretário por meio de nota.