Policiais da 118º DP prendem militar reformado da Marinha que tentou matar a esposa em Araruama - Divulgção/Polícia Civil

Publicado 06/10/2021 15:47

Rio - Um militar reformado do Corpo de Fuzileiros Navais foi preso em flagrante, na última terça-feira (5), por tentativa de feminicídio contra sua esposa. De acordo com policiais da 118ª DP (Araruama), a vítima procurou a delegacia e informou que teria sido vítima de um tiro dentro de sua residência. Os policiais foram ao local e encontraram o marido dela, alterado e com uma arma em punho.



O homem ainda tentou resistir à prisão. No entanto, após conversas, ele foi preso e autuado por tentativa de feminicídio e resistência. Os agentes também apreenderam com o militar duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre 38, três carregadores e 110 munições.

O militar será encaminhado ao Primeiro Distrito Naval da Capital, onde aguardará preso por audiência de custódia.