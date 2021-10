Bombeiros liberaram o jacaré em seu habitat natural, em uma mata - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 06/10/2021 17:45

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um jacaré dificultando o resgate do Corpo de Bombeiros, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde da última terça-feira (5). O animal estava escondido em uma moita e as imagens mostram ao menos três militares da corporação atuando na captura do jacaré. De acordo com os Bombeiros, o acionamento aconteceu às 13h53 para a Rua Rino Levi, próximo ao nº485.



No vídeo, é possível ver que mesmo depois de capturado, o jacaré ainda pula e se rebate diversas vezes na tentativa de atacar os bombeiros e fugir. Para evitar o ataque, os militares colocam um pano sobre a cabeça do animal e prendem suas patas. Os bombeiros liberaram o jacaré em seu habitat natural, em uma mata. A ocorrência foi encerrada às 16h13. Confira as imagens.

Barra da Tijuca



Bombeiros foram acionados para resgate inusitado de um jacaré nas proximidades do condomínio Novo Leblon. pic.twitter.com/yQkEJPgLWe — Informe Legal - Rio de Janeiro (@legal_rj) October 6, 2021

Homem "doma" jacaré em São Gonçalo

Na última quarta-feira (29), um jacaré de quase dois metros apareceu em uma rua de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Em vídeos que circulam nas redes sociais, foi possível ver um morador do bairro Trindade em cima do animal para que ele não se mexesse. Em um dos registros, o homem que encontrou o jacaré contou que o animal chegou a tentar atacá-lo duas vezes quando saiu de casa para trabalhar. "Caraca, olha o tamanho do jacaré que estava de baixo do meu carro. Embaixo do meu carro, mano. Olha o tamanho do jacaré", afirmou.