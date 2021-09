Jacaré assusta moradores de São Gonçalo - Foto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 29/09/2021 18:39 | Atualizado 29/09/2021 19:10

Rio - Um jacaré de quase dois metros apareceu, na manhã desta quarta-feira, em uma rua em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver um morador do bairro Trindade em cima do animal para que ele não se mexesse.

Em um dos registros, o homem que encontrou o jacaré contou que o animal chegou a tentar atacá-lo duas vezes quando saiu de casa para trabalhar. "Caraca, olha o tamanho do jacaré que estava de baixo do meu carro. Embaixo do meu carro, mano. Olha o tamanho do jacaré", afirmou.