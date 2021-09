Sequestro de helicóptero - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 29/09/2021 17:20

Rio - A Polícia Civil ouviu, na tarde desta terça-feira (28), na Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), os presos Marcinho do Turano, e Carlos Lírio, o "Cabeça do Sabão". De acordo com investigações, a dupla seria salva em uma tentativa de resgate feita por um helicóptero que estava sob o comando de dois bandidos

O delegado William Pena, informou que as circunstâncias indicam um plano arquitetado por membros da facção Comando Vermelho. "Foram ouvidos os dois presos. Ambos prestaram esclarecimentos e o conteúdo do depoimento será mantido em sigilo".



Além disso, a Draco pede para que os moradores denunciem a localização dos criminosos que sequestraram a aeronave para o resgate dos presos. A delegacia também analisa pedir para que o Disque Denúncia aumente a recompensa para quem achar os foragidos. Eles foram identificados como "Abelha" e "Doca" e são considerados líderes de uma facção criminosa.

O caso

Dois homens sequestraram um helicóptero particular após apontarem uma arma para o piloto e ordenarem que ele fizesse o trajeto até o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio no último dia 19.

O piloto Adonis Lopes, que também é piloto da Polícia Civil, desde 1988, foi chamado para fazer uma viagem, a partir da Lagoa, mas desconfiou dos passageiros, já no ar. Rendido com uma arma, ele recebeu a ordem de ir até o complexo penitenciário, que fica localizado ao lado do 14ºBPM (Bangu).

Quando sobrevoava o batalhão, Adonis fez uma manobra para simular uma queda. Simultâneo a essa ação, de acordo com agentes, ele entrou em luta corporal com os criminosos que, na iminência de queda da aeronave, o deixaram pilotar. Ele, então, voou até Niterói e os criminosos fugiram para uma região de mata. A polícia acredita que eles estariam escondidos no Complexo da Penha e no Alemão.