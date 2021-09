Geral - Sinais de transito apagados na zona norte da cidade por furtos de cabos. Na foto, Sinais apagados na Avenida Vicente de Carvalho, na Penha Circular. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 29/09/2021 15:42

Rio - "O absurdo é levar uma hora em um trajeto que deveria durar no máximo 20 minutos. O problema na rede elétrica gera o caos em bairros da Zona Norte". O desabafo é feito pelo comerciante Luiz Roberto, de 56 anos, morador do grande Méier, na Zona Norte do Rio, que diariamente faz um trajeto de aproximadamente 10 kms, entre sua casa e sua a loja de produtos de limpeza no bairro vizinho Engenho de Dentro.

"O que a gente enxerga todos os dias é um trânsito complicado. A reclamação poderia ser por falta de fiscalização ou até mesmo por conta do número de veículos nas ruas, mas não é. O que vem gerando esse transtorno é o problema na rede elétrica de sinalização. São muitos sinais de trânsito apagados. isso complica o fluxo de veículos", reclama.

Um levantamento feito pela Cet-Rio revela que os furtos de cabos geraram um prejuízo de mais de R$ 3 milhões aos cofres da Prefeitura do Rio. O valor é referente apenas a este ano, que já é considerado três vezes maior que o mesmo período do ano passado, que foi de R$ 697 mil.

"A situação é feia demais. Você vê o reparo sendo feito num dia e no outro já tem um novo problema porque alguém furtou os cabos durante a madrugada. A falta de segurança ocasiona essa situação lamentável", desabafa o mecânico César Augusto, morador de Grajaú.

Segundo a Cet-Rio, bairros do Grande Méier e Grande Tijuca concentram o maior número de furtos de cabos de sinalização.

"A gente aumentou nosso efetivo, mas o problema é ainda maior. Estamos atuando para impedir novos furtos e contamos com o trabalho dos órgãos de segurança. O que entendemos é que a Zona Norte, principalmente essas duas áreas - Grande Méier e Tijuca - concentram as principais ocorrências. Confiamos no trabalho de investigação da Polícia Civil para identificar quem são os receptadores", explica o presidente da Cet-Rio, Joaquim Dinis.

Ruas às "escuras"

O Dia percorreu ruas da Zona Norte e os flagrantes de sinais de trânsito apagados demonstram o tamanho desse problema na cidade. Os riscos são apontados pela população. Uma das principais reclamações é o acidente de trânsito.

"Quando você não tem um sinal de trânsito funcionando, você aumento o risco de um acidente entre veículos ou atropelamento. A gente sabe que esses furtos são cometidos por usuários de drogas, mas o absurdo é saber que tem quem compre esses fios roubados", reclama um morador de Vila Isabel.

Nossa equipe de reportagem percorreu algumas ruas da Zona Norte e, em pouco tempo, percebeu que a situação é caótica.

"Vocês estão vendo, ou seja, não é história de pescador. Isso piora à noite, quando as pessoas estão com pressa de chegar em casa. Todo dia tem acidente nesse ponto aqui", completa do morador de Vila Isabel.

Outros órgãos

A Polícia Militar diz que equipes realizam policiamento ostensivo com o objetivo de impedir ações criminosas da natureza.

Já a RioLuz acredita que os furtos de cabos cause prejuízo de até R$ 100 mil por mês aos cofres do governo municipal.

A Polícia Civil investiga vários casos de furtos na capital fluminense.