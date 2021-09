Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) - Reprodução

Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat)Reprodução

Publicado 29/09/2021 20:31

Rio - A equipe da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) capturou, nesta quarta-feira, um entregador de comida, que não teve o nome divulgado, suspeito de estuprar uma turista francesa. Ele foi localizado após levantamento de informações do Setor de Inteligência da unidade policial no bairro Botafogo, Zona Sul do Rio.

Segundo os agentes, o crime aconteceu no último domingo (26), dentro da casa onde a vítima estava hospedada. De acordo com as investigações, o suspeito teria abusado da mulher e obrigado que ela fizesse sexo oral nele.

O caso foi registrado, os agentes realizaram diligências e identificaram o autor. Um mandado de prisão foi expedido pela Justiça e ele foi preso. A vítima já está em seu país de origem. Após a ação, o criminoso foi encaminhado para o sistema prisional.