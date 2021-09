Prisões foram realizadas por policiais da delegacia de Angra dos Reis - Divulgação

Publicado 29/09/2021 19:38

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (29), o líder e a gerente do tráfico de drogas da comunidade Sapinhatuba III, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. A ação foi realizada por agentes da 166ª DP (Angra dos Reis), a partir de dados do setor de inteligência da distrital. Fellipe Henrique Araújo, conhecido como "Feio", e Naiara da Silva são companheiros.

De acordo com a polícia, o casal foi preso às 6h30 da manhã, quando dormia dentro de casa. Depois que descobriram a localização da dupla de criminosos, os agentes estiveram no local de forma discreta, para evitar confronto. O imóvel foi cercado e eles se entregaram ao serem acordados pelos policiais.

No quarto de Felipe havia um rádiocomunicador, utilizado para que os "olheiros" o alertassem. Além de telefones celulares, também foram encontradas uma sacola com grande quantidade de maconha e dez embalagens plásticas com cocaína. "Feio" assumiu ser o líder do tráfico do local e o casal foi levado do local nos veículos descaracterizados. De acordo com o delegado titular da 166ª DP, Vilson de Almeida, não houve confronto.

"Entramos e saímos da comunidade sem ser percebidos pelos demais traficantes, devido à informações do nosso setor de inteligência. Não disparamos um só tiro. Entramos e saímos e vamos continuar investigando e prendendo os traficantes de Angra dos Reis."