Prisão foi feita por policiais civis - Reprodução

Publicado 29/09/2021 19:13 | Atualizado 29/09/2021 19:25

Rio - Policiais civis da Delegacia Regional de Lagarto, em Sergipe, prenderam, na tarde desta quarta-feira, um homem identificado como Luciano dos Santos Rodrigues, de 39 anos. Ele é apontado como o autor do feminicídio de Cátia Rosa Jesuíno, em junho deste ano , no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A delegada regional Michele Araújo explicou que após o crime o suspeito fugiu do Rio. “Segundo as informações da Polícia Civil do Rio, ele é suspeito de ter matado com golpes de faca a companheira na capital fluminense. Após o crime, ele fugiu para Sergipe, sendo localizado em Lagarto”, detalhou.

Segundo os agentes, o criminoso foi encontrado depois de ligações anônimas feitas ao Disque-Denúncia. Agora, Luciano será levado de volta para o Rio de Janeiro, onde irá responder pelo crime.