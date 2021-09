Incêndio de grandes proporções atingiu o Morro da Serrinha - Reprodução/Redes Sociais

Incêndio de grandes proporções atingiu o Morro da SerrinhaReprodução/Redes Sociais

Publicado 29/09/2021 21:51

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu a vegetação do Morro da Serrinha, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (29). O Corpo de Bombeiros foi acionado para a Rua Professor Burlamaqui, no bairro de Vaz Lobo, às 18h28. Nas redes sociais, internautas relataram que o fogo estava muito próximo às casas, mas as chamas foram controladas e não atingiram nenhuma residência. Não houve feridos.

Fogo na mata na parte da Fazenda complexo da Serrinha até agora nada de bombeiros pic.twitter.com/FVIgnZZFVr — Ação e Reação (@reacao_acao) September 29, 2021