Ex-governador Sérgio CabralReprodução de vídeo

Publicado 29/09/2021 20:17 | Atualizado 29/09/2021 20:19

Rio - A 32ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), condenou, nesta quarta-feira, o ex-governador Sérgio Cabral Filho a 11 anos e oito meses de reclusão, e sua ex-mulher, Adriana Ancelmo, a oito anos e quatro meses de reclusão por crime de peculato pelo uso particular de helicópteros do Governo do Estado para transporte de familiares, funcionários, políticos e amigos.

De acordo com a decisão, os dois foram condenados, solidariamente, ao pagamento de indenização ao Estado no valor de R$ 19.978.500,00 a título de reparação mínima dos prejuízos causados aos cofres públicos. Cabral e Adriana Ancelmo foram condenados a cumprir a pena em regime fechado, mas, de acordo com a decisão, podem recorrer em liberdade. Cabral, como está preso por outras condenações, permanecerá em regime fechado.