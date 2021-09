Sede do TJRJ, no Centro do Rio - Reprodução

Publicado 29/09/2021 20:04 | Atualizado 29/09/2021 20:09

Rio - Uma mulher vai receber R$3 mil por danos morais, após ser vítima de um golpe na compra de terrenos. A decisão da 26ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) também estabeleceu o recebimento do valor pago em dobro de entrada, totalizando R$2 mil. O crime aconteceu no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



De acordo com o TJRJ, a compradora buscava um terreno para morar próximo a seus familiares, que viviam em Saracuruna, e se interessou pelo loteamento Linda Primavera. Ao entrar em contato com os representantes da corretora, acertou a compra de dois lotes no local.

Segundo o contrato, seria feito o pagamento de R$1 mil por cada lote, em parcelas separadas, além de 30 novos pagamentos no valor de R$400, totalizando R$14 mil pelos dois terrenos. Depois de pagar o valor de entrada, a compradora marcou com os corretores para ir ao local, mas, no dia agendado, eles não compareceram alegando que um deles havia batido o carro.



Após novas tentativas sem nenhuma resposta por parte da corretora, a compradora resolveu visitar seu escritório, não encontrando nada, nem ninguém no local, ouvindo ainda de vizinhos que os réus haviam aplicado diversos golpes deste tipo nos últimos anos.

A mulher então entrou com ação na Justiça e a 2ª Vara Cível da Comarca da Capital garantiu uma indenização no valor de R$3 mil, além da devolução da primeira parcela de R$1 mil paga como entrada. Em seguida, a 26ª Câmara Cível decidiu dobrar o ressarcimento do primeiro pagamento, totalizando então R$5 mil em indenizações.