Criminoso foi até o trabalho da vítima e a atacou com golpes de faca - Reprodução de vídeo

Publicado 29/09/2021 20:20 | Atualizado 29/09/2021 20:27

Rio - Um homem acusado de tentar esfaquear a ex-mulher no último dia 25 de agosto, no Leblon, Zona Sul, é procurado pela Polícia Civil. Identificado pelos investigadores como Gustavo Portela de Medeiros, de 37 anos, ele teria tentado matar a ex-companheira, de 40 anos, por não aceitar o término do relacionamento.



O acusado, conhecido como "Kengão", tem condenações anteriores por homicídio, tráfico e associação para o tráfico, roubo a residência, corrupção de menores, ameaça e lesão corporal. Ele ainda é suspeito de integrar o 'Bonde do Panda', grupo que comandava o tráfico na Cruzada São Sebastião, no Leblon, em 2019. A comunidade, aliás, foi onde o traficante e a vítima se conheceram.

A tentativa de feminicídio aconteceu no último dia 25 de agosto, quando a vítima estava no seu trabalho, em um clube, na mesma rua onde fica a comunidade. Ela, inclusive, pediu a companhia do seu primo com intuito de se proteger de uma possível investida de Gustavo. A ação aconteceu por volta das 16h30, quando a vítima se preparava para sair do local ao lado do primo.

Toda a movimentação foi registrada por uma câmera de segurança, que flagrou o momento em que Gustavo agrediu e desferiu golpes de faca contra a vítima. Ela chega a cair no chão, mas mesmo ferida consegue se levantar. Uma funcionária que presenciou o ataque chegou a pedir a ajuda de outras pessoas que estavam no local. O crime levou menos de um minuto e o traficante fugiu do local. Ele também feriu o primo da vítima.

A vítima e o primo foram socorridos e levados para o Hospital municipal Miguel Couto, também no Leblon. Com ferimentos na cabeça e perfuração no pâncreas, a mulher precisou passar por cirurgia. O primo, levou dois socos e um golpe de faca, e também foi atendido na unidade.

Confira o vídeo: