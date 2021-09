Agentes apreenderam faca com assaltante - Divulgação/BRT

Publicado 29/09/2021 17:30

Rio - Policiais militares e guardas municipais da operação BRT Seguro, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), prenderam três pessoas em menos de 24 horas, no Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Os homens foram presos por roubar aparelhos de celular e por portar simulacro de arma de fogo e uma faca.

Na manhã desta quarta-feira (29), um homem de 35 anos roubou o celular de uma mulher na estação Novo Leblon, após ameaçá-la com uma faca. Em seguida, embarcou em um ônibus que seguia em direção ao Terminal Alvorada. Monitorado pelo Centro de Controle Operacional do BRT (CCO), ele foi detido ao desembarcar, por volta das 10h30. Com ele os agentes encontraram o celular da vítima e a faca usada no crime.

O acusado foi levado para a 16ª DP (Barra da Tijuca) onde o caso foi registrado como roubo. A vítima foi localizada e compareceu à delegacia para registro da ocorrência. Também na manhã de hoje, um homem de 24 anos foi detido após ser flagrado com um simulacro de arma de fogo no mesmo terminal. O item foi apreendido e o homem conduzido para também para 16ª DP para averiguação.

Na noite de terça-feira (28), os agentes prenderam um colombiano de 33 anos, acusado de furtar três telefones celulares em um dos corredores da rodoviária. Os agentes faziam patrulhamento por volta das 20h30 quando escutaram gritos de “pega ladrão”. O colombiano foi detido enquanto tentava fugir com uma mochila contendo os aparelhos. As vítimas foram localizadas e registraram a ocorrência na 16ª DP, para onde o homem detido foi levado.