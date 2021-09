Linha Amarela estava sem a faixa exclusiva desde o fim de 2019 - Reginaldo Pimenta

Rio - A faixa reversível da Linha Amarela volta a funcionar a partir da próxima segunda-feira. A informação foi confirmada, nesta quarta-feira, pela concessionária Lamsa. A pista está instalada entre a Praça do Pedágio e a Avenida Brasil, no sentido Fundão. O esquema funcionará nos dias úteis, das 6h às 9h, e atende a uma determinação da Prefeitura do Rio.

A expectativa é que a pista exclusiva permita um desafogo no fluxo de veículos que é intenso no intervalo previsto. As equipes da Lamsa ficarão responsáveis pela operação, acompanhando o funcionamento e orientando os motoristas. A reversível é uma alternativa exclusiva para carros de passeio, com circulação proibida de motocicletas, ônibus e veículos de carga. O limite de velocidade na faixa é de 60 km/h.



O acesso à faixa extra é feito na Praça de Pedágio, no sentido Fundão, do lado esquerdo, onde ficam, nesse horário, as cabines de acesso rápido. Quem não fizer uso da tag e quiser acessar a reversível, deve preferir as cabines 13 e 14, que estão mais à esquerda.

Vale destacar que os motoristas que escolhem a reversível não podem sair para a Avenida Brasil no sentido Centro, apenas no sentido Baixada, ou seguir para a Linha Vermelha, ou Fundão. Para garantir a segurança do motorista, a concessionária reforçou a comunicação ao longo da via com orientações sobre o retorno do serviço.

"Além de instalação de placas informativas, sinalização e faixas delineadoras, foram implantados dispositivos de segurança, como semáforos bidirecionais que são acionados por rádio frequência quando a faixa reversível está em operação, acendendo o vermelho para o lado revertido e o verde para o novo sentido de tráfego", explica a concessionária em nota.