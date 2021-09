Dorico foi humilhado por vender lanches em chapa com tijolo - Arquivo Pessoal

Publicado 29/09/2021 15:20

Rio - Odorico Luiz Rocha, ou simplesmente Dorico, como é chamado pelos amigos e familiares, viralizou na internet após anunciar sua nova profissão: vendedor de hambúrguer. Pois bem, agora você deve estar se perguntando: "mas viralizou por qual motivo se têm vários vendedores iguais a ele por aí?".

O jovem de 23 anos, que era mecânico, viu sua vida mudar com a chegada da pandemia. Para não faltar nada em casa, Dorico, que é morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, resolveu arregaçar as mangas e ir atrás do sustento dos seus quatro filhos e da esposa.

Para tentar colocar algum dinheiro dentro de casa, ele começou a trabalhar como catador. Entre um tonel de lixo e outro, o rapaz encontrou uma chapa de lanches e achou que pudesse utilizá-la para ganhar uma renda. No mesmo dia, Dorico levou o equipamento para casa e mostrou para a companheira Hellen Cristina, que trabalha fazendo faxina em casa de família.

"Eu achei a chapa e limpei direitinho. Mostrei para a Hellen e já comecei a fazer lanche aqui em casa para ir treinando. Minha intenção era vender na rua. Logo depois, minha esposa recebeu o dinheiro do bolsa família que era para pagar nossas contas, e falou: 'toma! tenta lá, vai a luta'. Eu peguei o dinheiro, montei uma barraquinha com tijolos, coloquei um armário velho e uma placa escrito: x-tudo R$7", contou.

O que parecia ser uma luz no fim do túnel para a família, na verdade virou frustração. Dorico disse ao DIA que assim que colocou a barraca na rua, postou foto nas redes sociais pedindo incentivo ao trabalho, porém, foi alvo de críticas. As pessoas comentavam frases do tipo: "ninguém vai comprar isso", "eu não vou comer essa ratazana".

O jovem disse ainda que dois amigos dele viram os comentários e resolveram ajudá-lo. "O Gabriel e o Carlos me deram apoio e começaram a divulgar minha história. Eles criaram uma vaquinha e em poucas horas arrecadamos mais de R$ 3 mil. Já na semana seguinte, eu fui comprar as coisas para melhorar meu empreendimento".

Ele conta que foi ao mercado e colocou no carrinho os principais ingredientes para montar os hambúrgueres. "Peguei tudo o que precisava. Com o dinheiro, também fizemos um banner, colocamos umas mesas e cadeiras no local para as pessoas sentarem e comprei uma chapa nova".

Dorico também disse que conseguiu comprar fraldas para os filhos, fez um corte novo no cabelo e chegou até a levar a mãe e a esposa para almoçarem fora, coisa que não acontecia há muito tempo.

Ao finalizar, o novo empreendedor de Nova Iguaçu disse que agora as vendas estão boas e que tem recebido muito apoio. "Meus amigos continuam me ajudando. Eles estão fazendo tudo por mim. Creio que agora dará certo".