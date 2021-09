Homem é baleado dentro de supermercado em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio - Reprodução

Homem é baleado dentro de supermercado em Campo Grande, na Zona Oeste do RioReprodução

Publicado 29/09/2021 12:50 | Atualizado 29/09/2021 16:00

Rio - Um homem foi morto após sofrer uma tentativa de assalto dentro do supermercado Carrefour em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, no início da tarde desta quarta-feira (29). Segundo informações iniciais, a vítima é um bombeiro reformado e tentou reagir a ação criminosa.

A Polícia Militar informou que equipes do 40ºBPM (Campo Grande) foram à Estrada das Capoeiras, em Campo Grande, onde localizaram um homem ferido no interior do supermercado.

A vítima foi socorrida por paramédicos do Corpo de Bombeiros do quartel de Campo Grande e levada para um hospital da região. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

A assessoria do Carrefour não se manifestou até a publicação.

GM morto

No início do mês o guarda municipal Leonardo Cesar de Alcântara Santos, de 46 anos, foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto dentro das dependências do supermercados Guanabara, em Campo Grande.