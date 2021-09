O secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, disse que o objetivo é valorizar a particularidade de cada região - Bruno Oliveira

O secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, disse que o objetivo é valorizar a particularidade de cada regiãoBruno Oliveira

Publicado 30/09/2021 01:00

Macaé - O Turismo que foi o primeiro setor paralisado devido a pandemia da covid-19 e último a retomar suas atividades, está de volta aos holofotes. O Governo do Rio de Janeiro promoveu nesta quarta-feira (29), o Fórum Regional de Turismo Fluminense – Edição Costa do Sol. A cidade de Macaé sediou com brilhantismo o evento, que recebeu outros 12 municípios da região para participar de palestras business do segmento e mostras culturais.

Autoridades estaduais e municipais, marcaram presença na cerimônia de abertura, no Royal Macaé Palace Hotel. O secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, representou o governador Cláudio Castro na cerimônia, e afirmou que vislumbra um futuro de prosperidade:



“Este é o dia de retomada da Costa do Sol. O grande evento realizado em Macaé eleva nossa responsabilidade. Ficamos felizes em ver que as prefeituras têm compromisso com o Turismo. Nosso objetivo é valorizar a particularidade de cada região, com informação de valor e organização”, disse Tutuca.

Entre os projetos e plano de ação da Secretaria Estadual de Turismo apresentados, o ‘Calendário da Virada’ se destacou com uma vasta programação de eventos, festivais e feiras nas 12 regiões do estado, iniciando em novembro deste ano, até novembro de 2022.



Além disso, o plano a longo prazo, ‘Turismo RJ + 10 anos’; o ‘Turismo Presente’, que são obras direcionadas ao Turismo, a criação do roteiro do ‘Turismo Rural’; o projeto ‘Sinalização Turística’ e o lançamento do ‘Passaporte do Cicloturismo RJ’, completam o planejamento do estado do Rio com o setor. “A Lei Estadual do Turismo também está sendo consolidada para, em breve, ser aprovada com as melhores condições legais. O projeto ‘O Rio continua lindo. E perto!’ reforçará a cultura do Rio de Janeiro em pontos estratégicos do país”, finalizou Gustavo Tutuca.



O anfitrião Welberth Rezende, prefeito de Macaé, parabenizou a iniciativa do Governo Estadual e citou que a cidade é Categoria A pelo Ministério do Turismo, com grande potencial a ser explorado:

“Macaé recebe de braços abertos esse evento que possui extrema relevância no fortalecimento do Turismo regionalizado. Do Sana a Restinga de Jurubatiba, somos naturalmente ricos, temos um importante Polo Gastronômico, que promove festivais e a 2ª maior rede hoteleira do Estado”, discursou Welberth. Acrescentando que, “além do já conhecido potencial de negócios, o Turismo de Lazer, vem ganhando espaço e o objetivo comum é que novos olhares sejam despertados para todo o Estado. A felicidade de sediar esse evento é de toda a região, pois cresceremos juntos”, pontuou.



Para o presidente da TurisRio, Sergio Ricardo, o desafio é mostrar que o Estado do RJ é o mais bonito do Brasil. “Me orgulho de trabalhar nessa atividade que vai gerar e distribuir renda para o país. Nosso compromisso é investir, comercializar e promover o que temos de melhor Brasil a fora”, falou.



O comandante no 32º Batalhão de Polícia Militar, Fábio Corrêa, reforçou a Segurança Pública na região, afirmando que com o aumento das guarnições, por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), os turistas terão um melhor policiamento, refletindo na segurança.



Palestras e rodas de conversas do setor



Entre as palestras e rodas de conversas do setor turístico que abordaram os temas: empreendedorismo, recuperação econômica pós pandemia, fontes de financiamento e calendários de eventos, a estrela da tarde, o Embaixador do Esporte Sesc RJ - Fecomércio RJ, Bernardinho, explanou sobre “Talento, determinação e foco: novos tempos, novas oportunidades”.

“A atividade turística é essencial para o desenvolvimento econômico, gerando empregabilidade nos setores diretos e indiretos. Fico muito satisfeito de poder contribuir e vestir a camisa”, afirmou o técnico da seleção masculina de voleibol da França, Bernardinho.



Stand Cultural aberto ao público movimentou a Orla dos Cavaleiros

O stand aberto ao público, montado na areia da Praia dos Cavaleiros, completou a festa do Turismo na região. Os municípios: Armação dos Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Maricá, Rio das Ostras, Macaé, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Casimiro de Abreu, São Pedro da Aldeia, Quissamã e Carapebus expuseram seus produtos e características culturais, entre elas: artesanatos, frutos da agricultura familiar, roteiros turísticos e agenda de eventos. As atrações musicais foram do Jazz à Bossa Nova. A cantora mirim, a macaense, Isabelly Sampaio, finalista na última edição do ‘The Voice Kids’, soltou a voz, brilhando em sua cidade natal.

O evento foi transmitido ao vivo pelo Facebook e canal do YouTube do O DIA.