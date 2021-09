Policiais militares apreendem cabos de cobres em ferro-velho da Zona Norte - Divulgação

Publicado 29/09/2021 13:10

Rio - Policiais militares do 9º BPM (Quintino) apreenderam, na tarde desta quarta-feira, cabos de cobres em um ferro-velho, na Rua Américo da Rocha com Rua Sirici, em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, uma mulher que estava no local tentou subornar os policiais com certa quantia em dinheiro, e acabou sendo presa.

Segundo a PM, o responsável pelo ferro-velho foi encaminhado à 30ª DP para prestar esclarecimentos. Ainda não se sabe a origem dos cabos de cobres furtados. A ocorrência está em andamento.

Outro roubo