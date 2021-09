Passageiros xingaram o homem, que ainda levou um tapa no rosto - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 29/09/2021 18:14 | Atualizado 29/09/2021 18:20

Rio - Uma mulher teria sido vítima de assédio dentro de um ônibus no Rio, nesta quarta-feira (29). O caso teria acontecido dentro de um coletivo da linha 399 da Viação Pavunense, que realiza o trajeto Pavuna x Passeio. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, a vítima filma o homem sentado no chão do veículo, enquanto relata o que ele teria feito contra ela.

Nas imagens, a mulher diz que ele sentou ao seu lado e se masturbou. Abalada, ela grita para os outros passageiros chamarem a polícia. O homem argumenta que a situação não teria acontecido. "Estava sim (se masturbando). Eu estava te olhando o tempo todo. Sentou do meu lado, não tinha porquê", rebateu a vítima.

No vídeo, a mulher e outros passageiros xingam o homem, que ainda leva um tapa no rosto de outra pessoa. Ainda não se sabe se a Polícia Militar foi acionada para o caso e se a vítima registrou ocorrência na Polícia Civil.