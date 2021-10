Ocorrência registrada na 128ª DP - Divulgação

Publicado 06/10/2021 17:45

Rio - Um homem suspeito de tentativa de latrocínio foi preso, nesta terça-feira, no Espírito Santo. O crime aconteceu em 2020, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos do Rio. A identidade dele não foi divulgada.

Ele foi encontrado por policiais civis da 128ª DP (Rio das Ostras) e do 6º Departamento de Polícia de Área (DPA) no município de Guarapari, no Espírito Santo. Na ocasião do crime, o suspeito puxou a bolsa de uma senhora de 55 anos enquanto ela estava em uma bicicleta elétrica no bairro Extensão do Bosque. Por causa da tentativa de roubo, ela caiu no chão e teve um traumatismo craniano.

O caso foi registrado na delegacia de Rio das Ostras. Contra o suspeito, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por tentativa de latrocínio, que é roubo seguido de morte.