Prefeitura anuncia chegada dos programas Bairro Maravilha e Luz Maravilha a bairros da Zona Oeste - Divulgação/ Prefeitura Rio

Publicado 06/10/2021 18:13

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, nesta quarta-feira, a chegada dos programas Bairro Maravilha e Luz Maravilha a mais dois bairros da Zona Oeste. O prefeito Eduardo Paes e representantes de diversos órgãos municipais conferiram de perto os pedidos dos moradores de Campo Grande e Santíssimo e anunciaram as melhorias para cada região.



O programa Bairro Maravilha tem como objetivo recuperar áreas da cidade com pouca infraestrutura. As regiões beneficiadas têm vias asfaltadas, ganham nova iluminação, além de ter calçadas refeitas e receber serviços de drenagem. Ao todo, serão atendidas 17 ruas das localidades Loteamento Rio-São Paulo, em Campo Grande, e Morada do Quafá, em Santíssimo, uma área com mais de 27 mil m².

O programa Luz Maravilha, viabilizado por meio de parceria público-privada, é uma iniciativa da Prefeitura para modernizar e tornar eficiente todo o sistema de iluminação pública do Rio. Até o momento, mais de 130 mil lâmpadas de LED iluminam as ruas da cidade.

Após sair da Zona Oeste, o prefeito foi a Vigário Geral, na Zona Norte, onde ouviu as reivindicações da comunidade. Um dos principais pedidos dos moradores foi a revitalização da Praça Catolé do Rocha, que recebeu o aval de Paes para ser realizada.