Prefeito visita Centro de Controle de Zoonoses e anuncia construção de hospital para animais - Divulgação/Prefeitura Rio

Publicado 06/10/2021 17:51

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou nesta quarta-feira a construção de um hospital para animais no ano que vem. Em visita ao Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso Filho, em Santa Cruz, ele destacou que sua administração tem por prioridade o cuidado com os animais.

"É muito importante estar, aqui, no Centro de Zoonoses da Prefeitura porque o excesso de animais abandonados nas ruas é um problema que a cidade tem enfrentado. E já está no orçamento do ano que vem a construção de um hospital para animais", afirmou o prefeito, acompanhado do secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

A previsão é a de que o novo hospital comece a ser erguido no segundo semestre de 2022. No momento, o projeto técnico da instalação está na fase final de conclusão e ao seu término o local da futura instalação poderá ser escolhido. Outra novidade é que a reforma da Fazenda Modelo já foi autorizada pelo prefeito do Rio e também começará no próximo ano para a melhoria da qualidade de vida dos animais.

No total, serão investidos cerca de R$ 800 mil em obras como a recuperação dos telhados dos abrigos e a eliminação da umidade dos canis. "Vamos buscar reforçar ainda mais o trabalho da Fazenda Modelo e avançar neste tema dos animais que é tão importante sob o ponto de vista de saúde pública para a população", afirmou o prefeito.

Criado em 1988, o Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso Filho atende às demandas solicitadas pela Central 1746 e também àquelas provenientes de outros órgãos. Além do atendimento clínico e cirúrgico, a unidade oferece a vacina antirrábica para cães e gatos, recolhe animais de médio e grande portes envolvidos em acidentes e fornece medicamentos, entre outros serviços.

Zoonoses são doenças que têm relação entre os animais e o homem. A principal delas é a esporotricose, uma micose subcutânea causada por fungo.